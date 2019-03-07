Методика Монтессори или как в Алматы растят самостоятельных детей

Необходимо создать такую среду для ребенка и достать такие игрушки, где должен быть задействован только малыш.

Каждый родитель мечтает о том, чтобы ребенок стал взрослым не только по годам, но и в своих поступках. Но почему-то не все понимают, что самостоятельность нужно воспитывать с детства. Корреспондент Zakon.kz узнал, в чем же ключ общения с малышами.

В современной педагогике активно используется Методика Монтессори. Это система воспитания детей по принципу "помоги мне это сделать самому". То есть, необходимо создать такую среду для ребенка и достать такие игрушки, где должен быть задействован только малыш. И речь вовсе не о планшетах и смартфонах.

Такую методику применяют в Центре ранней детской реабилитации в Алматы. Более подробно об этом рассказала преподаватель казахского языка, методист Жанна Аскарова.

- В нашем центре есть отдельный зал, где дети целиком и полностью сами познают окружающий мир осязанием. У нас есть большое количество развивающих игр, где ребятишки должны сопоставить фигурки по местам, распределить по цветам, подобрать правильный ключ к замочку. Рядом с детьми всегда находится специалист, но он не играет вместе с ними, он лишь наблюдает и когда ребенок попросит о помощи, только тогда к нему подходят. Такие игры нацелены на развитие мелкой моторики, что, как нам всем известно, способствует улучшение мозговой активности, - пояснила Жанна Аскарова.

Основоположником этой методики является итальянский педагог и врач Мария Монтессори. Основными принципами системы являются: самостоятельность ребёнка, свобода в установленных границах, естественное психологическое, физическое и социальное развитие. В таких условиях малыш чувствует раскрепощенность и самостоятельность.

- Модель обучения проходит таким образом, что ребенок сам понимает структуру и предназначение не через зубрежку или рассказы, а посредством работы с материалом. Дети могут наливать воду в контейнер или поливать цветок, когда капли воды проливаются, они понимают, что их нужно вытереть. Они спокойно передвигаются по комнате, берут ту игрушку, которая им нравится, - сказала специалист.

Занятия Монтессори проходят в группах, где есть несколько детей от 3 до 7 лет. Большинство воспитанников Центра ранней детской реабилитации приходят не только ради этой комнаты, многие из них страдают неврологическими заболеваниями, а методика Монтессори – одна из составляющих лечения и развития. Помимо нее детишкам делают физиотерапию, массаж, занимаются с ними ЛФК.

В центре есть сенсорная комната, где дети, имеющие проблемы с речью, занимаются с логопедом.

В большинстве случаев, в центр попадают по направлению из городских поликлиник. На данный момент задействованы 75 девочек и мальчиков. Они поделены на группы, где за каждой группой следят и ухаживают по 10 специалистов.

Асема Тунгушбаева

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