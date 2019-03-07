Цветы к 8 марта: в Астане активизировались интернет-мошенники

В полиции рекомендуют быть бдительными.

Красочные страницы со скидками и заманчивые цены в интернете привлекают внимание пользователей. Этим и пользуются мошенники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

В полицию Астаны с 5 по 6 марта обратились более 10 пострадавших от действий интернет-мошенников. По словам потерпевших, в социальных сетях по объявлению они заказали доставку цветов и подарков для своих близких, предварительно оплатив. Но доставка не была осуществлена.

- Как правило, многие перечисляют предоплату на электронные кошельки, не удостоверившись о наличии товаров. Будьте бдительны, - отметили в полиции.

Там рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:

- удостовериться в наличии товара;

- обсудить с продавцом детали сделки по видеосвязи;

- произвести оплату после получение товара и его проверки

В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58, или 102.

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