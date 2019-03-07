Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Цветы к 8 марта: в Астане активизировались интернет-мошенники

В полиции рекомендуют быть бдительными.

Фото : Объявления Сахалина7 марта 2019, 13:46

Красочные страницы со скидками и заманчивые цены в интернете привлекают внимание пользователей. Этим и пользуются мошенники, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

В полицию Астаны с 5 по 6 марта обратились более 10 пострадавших от действий интернет-мошенников. По словам потерпевших, в социальных сетях по объявлению они заказали доставку цветов и подарков для своих близких, предварительно оплатив. Но доставка не была осуществлена.

- Как правило, многие перечисляют предоплату на электронные кошельки, не удостоверившись о наличии товаров. Будьте бдительны, - отметили в полиции.

Там рекомендует придерживаться простых мер предосторожности:

- удостовериться в наличии товара;

- обсудить с продавцом детали сделки по видеосвязи;

- произвести оплату после получение товара и его проверки

В случае, если вы пострадали от действий интернет-мошенников, необходимо обратиться в полицию по телефонам: 71-67-10, 71-66-10, 71-65-58, или 102.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты