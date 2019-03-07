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Назарбаев: Я иногда думаю, откуда мне Всевышний дал столько энергии вынести все это

Самый страшный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов. Думали, что будем делать. И благодаря накопленным резервам мы из этого кризиса вышли - Президент.

Фото : mgov.kz7 марта 2019, 13:59

Нурсултан Назарбаев смог вывести страну из кризиса благодаря поддержке Всевышнего. Об этом президент рассказал сегодня на встрече с представителями женской общественности в Акорде, передает корреспондент Zakon.kz

- Я хочу сказать, что все годы независимости вместе с казахстанским народом я денно и нощно трудился, проходя через очень трудные перевалы нашей истории. Развалился Советский союз, мы вообще остались ни с чем. Помните, кто помнит? Не буду перечислять, вы все знаете. Без зарплаты, без пенсий, без топлива, без хлеба в магазинах, без одежды, без ничего. Думали, куда пойдем, по какому пути. Преодолели благодаря быстрым реформам.

Глава государства также рассказал о следующем после развала СССР юго-восточном кризисе, когда в соседней России обвалился рубль, и в Казахстане также возникли трудности, которые страна успешно преодолела.

- И самый страшный финансово-экономический кризис 2007-2009 годов. Думали, что будем делать, американцы начали этот кризис, распространили во всем мире. И благодаря накопленным резервам, мы из этого кризиса тоже вышли. И оглядываясь в прошлое, я иногда даже себе думаю, откуда мне Всевышний дал столько энергии вынести все это дело, - заключил он.

Татьяна Ковалева, Астана


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