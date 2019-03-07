Сообщение о мертвой рыбе в канале Перетаска прокомментировали в министерстве

По данным специалистов, павших или заболевших особей не зафиксировано.

25 февраля 2019 года на канале Перетаска, впадающем в реку Урал, обнаружены тушки мертвой рыбы, собрано около 15 кг. Специалисты межведомственной комиссии подтвердили данный факт, отметив, что павшая рыба всплыла на поверхность после таяния льда. Данный случай связан с массовой гибелью рыбы, произошедшей в реке Урал в декабре прошлого года, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РК

По информации акимата Атырауской области, в период с 15 января по 15 февраля 2019 года проводились работы по контрольному подледному лову рыбы. Специалисты Комитета лесного хозяйства и животного мира, а также научные сотрудники ТОО "Казахский НИИ рыбного хозяйства" провели исследование выловленной (живой) рыбы. По данным специалистов, павших или заболевших особей не зафиксировано. Состояние выловленной рыбы отмечается как стабильное.

Ранее, 26 декабря 2018 года на двух участках реки Урал водолазами проведено обследование водоема, мертвой рыбы не обнаружено. Такая же работа была проведена и 4 февраля 2019 года, тогда водолазы осмотрели дно реки на 10 участках, павшей рыбы нет.

В настоящее время ситуация на реке Урал находится на ежедневном контроле местных исполнительных органов и Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Все точки сбыта рыбной продукции находятся под контролем ветеринаров и сотрудников полиции.

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