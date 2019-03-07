В Казахстане можно добиться всего. Женщины рассказали свои истории Президенту

Глава государства поздравил казахстанских женщин.

Президент Казахстан встретился с активными женщинами в Акорде, где поздравил их и всех казахстанок с праздником– Международным женским днем. В ответ казахстанки поделились с Нурсултаном Назарбаевым своими историями, передает Zakon.kz.

Н. Садыкова – учитель русского языка со стажем более 35 лет. Начинала сельским учителем, а сегодня работает в одной из лучших школ Усть-Каменогорска.

– Как педагог хочу сказать, что цели, поставленные вами в образовании, очень правильные. Взять к примеру, обучение трем языкам или программирование. Любой родитель, который заботится о будущем своего ребенка, должен делать акцент на этих знаниях! По сути, это - билеты в самое лучшее будущее, - сказала Садыкова.

Педагог со стажем рассказала, что рамках областного проекта педагогов обучают языку 3 года. По ее словам, сейчас более 3 тысяч преподавателей языковых дисциплин повысили свой уровень. 11 педагогов, в том числ сама Садыкова, успешно сдав экзамен, стали международными тренерами.

–После стажировки в Великобритании мне выпала честь внедрять методику "Назарбаев интеллектуальные школы" в обычные городские и районные школы. Мне кажется наш опыт можно было бы обобщить по всей стране, - сказала женщина.

Анара Сандыгулова работает в Назарбаев Университете ассистент-профессором факультета робототехники и мехатроники. Она выросла в маленьком городе Лисаковск, по стипендии "Болашак" поехала учиться в Ирландию по специальности компьютерные науки и окончила бакалавриат с красным дипломом. Потом была учеба в магистратуре и докторантуре.

–У талантливой молодежи есть все условия получить качественное образование мирового уровня. И для этого не нужно связей или богатых родителей, как принято считать. Сейчас я исследую воздействие робототерапии на детей с расстройствами аутистического спектра. Также вместе с моими студентами мы работаем над созданием системы автоматического распознавания языка жестов для людей с нарушением слуха, - рассказала Анара Сандыгулова.

Многодетная мама из Актобе Айнура Бактыгалиева– предприниматель. Начала работать в 18 лет в английской компании в Атырау. Сделала карьеру от ассистента офиса со штатом в 7 человек до директора и соучредителя компании штатом более 2 тысяч человек. Потом решила заняться собственным делом.

–Сегодня у нас семейный бизнес в 4 секторах: пошив спецодежды, услуги санаторно-курортного лечения, учебный центр, сельское хозяйство. Мы получаем господдержку в виде грантов на автоматизацию бизнеса, субсидии и льготное финансирование через "Даму". Я много езжу по области, провожу тренинги, мастер-класы и обучаю бизнесу женщин. Создаю для них рабочие места. У меня 4 детей. Они владеют тремя языками, занимаются спортом, музыкой и компьютерами. Иногда учат меня и супруга новациям, - сказала женщина.

Айгүл Жансерикова 20 лет назад инициировала возрождение забытого казахского ремесла – войлоковаляния.

–Скажу честно, меня тогда мало кто понял и поддержал. Будучи экологом, доктором биологии, владея 4 языками, я много ездила по миру, работала за границей, в различных международных экологических проектах. Но моей мечтой было возродить древнее ремесло и вывести наши изделия на мировой рынок. Так родился бренд Aigul Line, - сказала Жансерикова.

1,5 года назад, при поддержке акимата Алматы она открыла центр ремесленников Qazaq-Oner.

– Ремесленники, как Послы культуры своего народа, могут играть большую роль и в развитии туризма, чему Вы сейчас уделяете большое внимание. Если правильно продумать, то сувенирная продукция может помочь в страновом и территориальном брендинге. Кстати, мои авторские яблоки из войлока, как символ Алматы и Алматинского региона, увозят во все страны мира. Я помню, как на одной международной конференции, Госсекретарь США Джон Керри, держа в руках это яблоко, вспомнил об Алматы. Тогда все казахстанцы поздравляли меня, - сказала женщина. Свои яблоки она подарила Президенту.

Каждая из выступавших от своего имени и имени своих семей выражали Нурсултану Назарбаеву огромную признательность за те громадные возможности - в бизнесе, образовании, жизни вообще – которые есть в нашей стране.

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