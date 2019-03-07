Кожамжаров: Мы гордимся, что в наших рядах служат самые стойкие и храбрые девушки

Генпрокурором подписаны приказы о поощрении ведомственными наградами и иными видами поощрений свыше 160 сотрудниц.

На торжестве, посвященном Международному женскому дню – 8 Марта, генеральный прокурор Кайрат Кожамжаров поздравил женщин-ветеранов и сотрудниц прокуратуры, выразив им теплые слова благодарности за вклад в укрепление законности, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу генеральной прокуратуры РК.

Отмечено, что следуя политике главы государства в сфере гендерного равенства, треть кадрового состава органов прокуратуры составляют женщины, многие из которых с честью и достоинством трудятся на руководящих должностях.

- Мы гордимся, что в наших рядах служат самые стойкие, храбрые и принципиальные девушки, для которых справедливость и закон не просто слова, - подчеркнул Кожамжаров.

Среди сотрудниц, отличившихся достижениями в сфере государственного обвинения, уголовного преследования и защиты общественных интересов, он особо выделил помощника генерального прокурора Айгуль Темирбаеву, старшего помощника прокурора Акмолинской области Сауле Абдрахманову, старшего прокурора Управления прокуратуры Жамбылской области Акерке Избанову, помощника прокурора Северо-Казахстанской области Ольгу Пилипенко, заместителя прокурора Урджарского района Восточно-Казахстанской области Актоты Жолдыбаеву.

Большую признательность генпрокурор выразил прокурорам - многодетным матерям Ануар Аиде, Альбине Маутовой, Асем Рымбаевой, Ирине Барановой и другим, успешно совмещающим службу и заботу о семьях.

Теплые пожелания прозвучали в адрес женщин-ветеранов, воспитавших достойное поколение молодых прокуроров.

Обращаясь к женщинам, Кожамжаров еще раз поздравил с наступающим праздником и пожелал крепкого здоровья, мира и благополучия.

В честь празднования Международного женского дня генеральным прокурором подписаны приказы о поощрении ведомственными наградами и иными видами поощрений свыше 160 сотрудниц прокуратуры.

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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