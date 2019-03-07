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Украинский посол призвал Google "исправить" изображение Крыма на картах

В резолюциях Генассамблеи ООН статус Крыма четко определен – это территория Украины.

Фото : А427 марта 2019, 15:37

Посол Украины в США Валерий Чалый попросил руководство Google "исправить" отображение Крыма на всех картах. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что ситуация с "некорректным изображением Крыма на Google Maps" противоречит "четкой и неизменной позиции администрации США, конгресса США и ООН".

Он также напомнил, что в резолюциях Генассамблеи ООН статус Крыма четко определен – это территория Украины.

В Google ранее поясняли, что для российских пользователей Крым показывается как часть страны, для зарубежных – как спорная территория.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".


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