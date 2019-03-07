Секретаря акима города Шу осудили за аферу с квартирами

Все "сделки" совершались в приемной акима Бакытжана Тургынбаева, что людям казалось гарантией того, что все происходит вполне законно.

Три с половиной года лишения свободы получила секретарь (теперь уже бывшая) акима города Шу Жанар Каршигабекова, обманувшая жителей Шуского района без малого на 18 млн тенге, пишет Экспресс-К.

Этот громкий скандал разгорелся летом прошлого года. Почти три десятка жителей района и Шу подняли шум по поводу того, что 33-летняя секретарь акима Жанар Каршигабекова еще в 2017 году собрала с них деньги – якобы на получение квартир "по госпрограмме". Как объясняли возмущенные люди, они выкладывали кругленькие суммы не как взятки, а в качестве денежных долей за предполагаемый ремонт квартир в заброшенной многоэтажке, хозяевами которых собирались стать. Конкретной таксы не было, давали кто сколько мог: 500 тысяч тенге, а то и полтора миллиона. Причем все "сделки" совершались в приемной акима Бакытжана Тургынбаева, что людям казалось гарантией того, что все происходит вполне законно. Хотя расписки секретаря о том, что деньги она берет в долг, должны были, конечно, граждан насторожить. Прошел год, а ни квартир, ни возврата денег доверчивые люди так и не дождались.

В отношении Жанар Каршигабековой было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". В августе прошлого года женщину арестовали.

- Путем обмана и злоупотребления доверием потерпевших под предлогом того, что она может помочь через акима города Шу в приобретении квартир в перешедших во владение акимата домах, подозреваемая завладела денежными средствами восьми потерпевших, оформив передачу денег через нотариуса как сделку по договору займа, – сообщили в департаменте полиции Жамбылской области. – Десять человек передали ей свои деньги согласно письменной расписке. Еще восемь граждан – по устному договору.

Приговором Шуского районного суда за мошенничество, совершенное в крупном размере и неоднократно, Жанар Каршигабекова получила три с половиной года лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии-поселении. И конечно, с нее взыскан материальный ущерб в пользу потерпевших. Вот только есть ли у осужденной эти деньги? Ведь она с самого начала заявляла и самим "дольщикам", и полицейским, и прессе, что все деньги передавала акиму Шу, а тот выделял Жанар по 30–40 тысяч тенге "на содержание". Жанар не скрывала, что уже несколько лет состоит с акимом в любовных отношениях.

Ну а что же сам градоначальник? Он с первого дня скандала отрицал какую-либо причастность к махинациям с несуществующими квартирами, заявляя во всеуслышание, что якобы не знал и не догадывался, чем занимается его секретарь.

Следствие подтвердило: не знал и не ведал. Так что под суд секретарь пошла одна. Аким проходил по этому делу лишь свидетелем. И на суде утверждал, что деньги у Жанар не брал, адюльтера с ней не заводил – все это инсинуации подсудимой…

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