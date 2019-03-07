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Аким ЗКО встретился с учеником, совершившим героический поступок

Школьник награжден медалями.

Фото : пресс-служба акима ЗКО7 марта 2019, 16:34

Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов встретился с одиннадцатиклассником Мирасом Жунисовым, который спас двух человек из горящего дома в поселке Тайпак Акжаикского района. Аким области поблагодарил юношу за достойный поступок, передает Zakon.kz.

- Несмотря на юный возраст, Вы показали пример мужества и отваги. Хочу поблагодарить тебя за отважный поступок. И спасибо твоим родителям за воспитание такого мужественного сына, - отметил аким области.

В свою очередь, ученик выразила благодарность за оказанное внимание.

- Я совершил поступок не ради похвалы. Я просто хотел помочь людям и выполнил свой долг. Я хотел бы связать свою будущую жизнь с той профессией, которая приносит пользу стране. Все это я считаю результат хорошего воспитания родителей и учителей школы им. Байсыкова, - отметил Мирас Жунисов.

Стоит отметить, что Мирас Жунисов также награжден медалями "За отвагу на пожаре" и "Қазіргі заман каҺарманы".


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