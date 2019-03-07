Землетрясение произошло в ВКО

Сведений об ощутимости нет.

Землетрясение зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на some.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 07 марта в 11.27 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 536 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.1.

Магнитуда MPV 3.6.

Сведений об ощутимости нет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!