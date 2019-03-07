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Землетрясение произошло в ВКО

Сведений об ощутимости нет.

Фото : ВладТайм7 марта 2019, 16:39

Землетрясение зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на some.kz.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 07 марта в 11.27 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 536 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 8.1.
Магнитуда MPV 3.6.
Сведений об ощутимости нет.


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