Землетрясение произошло в ВКО
Сведений об ощутимости нет.
Фото : ВладТайм7 марта 2019, 16:39
Землетрясение зарегистрировано в Восточно-Казахстанской области, передает Zakon.kz со ссылкой на some.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 07 марта в 11.27 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 536 км на северо-восток от Алматы на территории Восточного Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 8.1.
Магнитуда MPV 3.6.
Сведений об ощутимости нет.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960914-bb2685cdbdf020b7c149d3fb7fccf8dd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...