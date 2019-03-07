Сильные и красивые. В Алматы наградили победительницу "Ұлан аруы–2019"

Праздник любви и красоты отмечают даже в Национальной гвардии.

Международный женский день 8 марта широко отмечается в нашей стране. К этому дню мужчины готовятся основательно, планируя или тайком узнавая какой подарок подарить матери, дочери, любимой. А прекрасная половина человечества в этот день представлена в божественной красоте. Не стала исключением и Национальная гвардия Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Так, в преддверии самого главного женского праздника 8-го марта в Национальной гвардии был объявлен конкурс красоты на звание "Ұлан аруы – 2019". В нем участвовали девушки со всех региональных командований и воинских частей Национальной гвардии, по итогам которой звание "Ұлан аруы– 2019" было присуждено военнослужащей воинской части 3560 Жанар Рзадинкызы, за которую в социальных сетях проголосовали свыше 4400 подписчиков.

Победительница родилась в селе Акжар Кармакшинского района Кызылординской области, в многодетной семье. В настоящее время Жанар с мужем Сеитжагыпаром сами воспитывают четырех девочек - Айбиби, Айқын, Кәусар, Фатима.

Получив высшее образование по специальности бухгалтер-экономист, она свой трудовой путь начала как бухгалтер и в 2009 году, волею судьбы, выбрала не легкую для женщины военную службу. Именно в 2009 году в Кызылорде была образована воинская часть 5547 и Жанар назначили в финансовую службу части.

За период службы ефрейтор Жанар Рзадинкызы за усердие, при исполнении воинского долга неоднократно была поощрена вышестоящим командованием. В настоящее время Жанар проходит службу в Алматы в воинской части 3650.

Глядя на эту хрупкую женщину, думаешь, как она переносит тяготы и лишения воинской службы и при этом остается любимой мамой и супругой?

- Все эти десять лет военной службы, на моем пути встречались чуткие и добрые люди, которые помогали в ее становлении как военнослужащей, - сказала сама Жанар, как бы отвечая на данный вопрос, и с теплотой вспоминает своего первого командира полковника Асатоллу Кулахметова и коллег по финансовой службе.

За победу в конкурсе "Ұлан аруы – 2019" Жанар приказом главнокомандующего Национальной гвардией РК генерал – лейтенанта Жаксылыкова Р.Ф. поощрена ценным призом и дипломом 1 степени, которую на торжественном мероприятии, посвященный Международному женскому дню 8 марта вручил первый заместитель командующего региональным командованием "Оңтүстік" Национальной гвардии Республики Казахстан - начальник штаба генерал-майор Андрей Каскеленов.

Вот такие женщины, как Жанар Рзадинкызы, служат в Национальной гвардии плечом к плечу с мужчинами и вносят свой вклад в мирный труд граждан нашей страны.

Альберт Ахметов

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