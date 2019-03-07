Нурсултан Назарбаев вручил лекарства двум участницам встречи с женской общественностью

Президент проявил к ним свою заботу и внимание.

7 марта в резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с представительницами женской общественности "Көктем шуағы", передает Zakon.kz со ссылкой на Instagram Акорды.

Заметив, что две участницы встречи простужены, Президент проявил к ним свою заботу и внимание. Нурсултан Назарбаев, встав с места, прошел к этим женщинами, и лично вручил им в руки лекарства, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!