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Нурсултан Назарбаев вручил лекарства двум участницам встречи с женской общественностью

Президент проявил к ним свою заботу и внимание.

Фото : Акорда7 марта 2019, 16:54

7 марта в резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с представительницами женской общественности "Көктем шуағы", передает Zakon.kz со ссылкой на Instagram Акорды.

Заметив, что две участницы встречи простужены, Президент проявил к ним свою заботу и внимание. Нурсултан Назарбаев, встав с места, прошел к этим женщинами, и лично вручил им в руки лекарства, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

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Бүгін «Ақорда» резиденциясында Мемлекет басшысы әйелдер қауымы өкілдерімен «Көктем шуағы» атты кездесу өткізді. Кездесуге қатысқан қыз-келіншектердің ішінде екеуінің салқын тигізіп алып, жөтеліп отырғанын аңғарған Елбасы оларға көңіл бөліп, қамқорлық танытты. Президент орнынан тұрып, өз қолымен дәрі апарып берді. Сондай-ақ, оларға зор денсаулық тілеп, тезірек сауығып кетуіне ниеттестік білдірді. Сегодня в резиденции «Акорда» состоялась встреча Главы государства с представительницами женской общественности «Көктем шуағы». Заметив, что две участницы встречи простужены, Президент проявил к ним свою заботу и внимание. Нурсултан Назарбаев, встав с места, прошел к этим женщинами, и лично вручил им в руки лекарства, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.

Публикация от AkordaPress (@akordapress) 7 Мар 2019 в 2:30 PST


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