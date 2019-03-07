Нурсултан Назарбаев вручил лекарства двум участницам встречи с женской общественностью
Президент проявил к ним свою заботу и внимание.
7 марта в резиденции Акорда состоялась встреча главы государства с представительницами женской общественности "Көктем шуағы", передает Zakon.kz со ссылкой на Instagram Акорды.
Заметив, что две участницы встречи простужены, Президент проявил к ним свою заботу и внимание. Нурсултан Назарбаев, встав с места, прошел к этим женщинами, и лично вручил им в руки лекарства, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
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Бүгін «Ақорда» резиденциясында Мемлекет басшысы әйелдер қауымы өкілдерімен «Көктем шуағы» атты кездесу өткізді. Кездесуге қатысқан қыз-келіншектердің ішінде екеуінің салқын тигізіп алып, жөтеліп отырғанын аңғарған Елбасы оларға көңіл бөліп, қамқорлық танытты. Президент орнынан тұрып, өз қолымен дәрі апарып берді. Сондай-ақ, оларға зор денсаулық тілеп, тезірек сауығып кетуіне ниеттестік білдірді. Сегодня в резиденции «Акорда» состоялась встреча Главы государства с представительницами женской общественности «Көктем шуағы». Заметив, что две участницы встречи простужены, Президент проявил к ним свою заботу и внимание. Нурсултан Назарбаев, встав с места, прошел к этим женщинами, и лично вручил им в руки лекарства, а также пожелал крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.
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