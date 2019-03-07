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Против кандидата Зеленского в Украине возбудили уголовное дело

Уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП.

Фото : oko-planet.su7 марта 2019, 17:08

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что на него оказывают давление, передает РИА Новости.

Он уточнил, что против него и его компании "Студия Квартал 95" возбудили уголовное дело об отмывании денег, а также планируют еще одно — о ДТП.

- Депутат из одной партии из трех букв регистрирует криминальное дело конкретно против меня. <…> Я думаю, что в ближайшее время появится криминальное дело против меня, что я якобы в 2002 году на автомобиле в Черниговской области сбил человека. <…> Это уже предел, — заявил Зеленский в видеообращении.

Кандидат в президенты Украины также рассказал, что "специальные люди" ищут контакты в самопровозглашенной ЛНР, чтобы установить билборды с его лицом.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендует рекордное за всю историю число кандидатов — 43. Рейтинг на протяжении последних месяцев, согласно данным соцопросов, возглавляла лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, однако в январе Зеленский обошел ее. Поддержка действующего президента Петра Порошенко составляет около 20 процентов.


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