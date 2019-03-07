Диетолог: Человеку свойственно выбирать легкий путь

Насколько важно соблюдать баланс в приверженности здоровому питанию.

Известный диет-коуч, врач-диетолог, доктор медицинских наук, вице-президент Ассоциации диетологов Украины Оксана Скиталинская рассказала журналистам о текущей моде на здоровый образ жизни (ЗОЖ), правильное питание, с какими пищевыми привычками люди расстаются наиболее болезненно и раскрыла формулу здоровой и быстрой еды, передает Zakon.kz.

- Как вы оцениваете текущую моду на ЗОЖ? Это дань тенденциям или же люди постепенно начинают осознавать необходимость сознательного, так называемого "правильного питания"?

- То, что есть мода на ЗОЖ — просто отлично, так как ЗОЖ предусматривает и оздоровление рациона, и увеличение физической активности, и контроль над своим эмоциональным состоянием (аутотренинг, медитация, специальные упражнения). Многие люди уже не только ориентируются на слова "полезно" и "вредно", но читают научные статьи интересуются механизмами, биохимией действия пищи на организм, то есть подходят максимально осознанно. Ведь ЗОЖ — не самоцель, а инструмент для жизни c хорошим здоровьем, эмоциями, для реализации целей и мечтаний. То есть человек понимает, что сделав усилие, изменив рацион, добавив больше зелени, отказавшись от сладкого, выделив время для ежедневной физической активности, он получит взамен красивое здоровое тело, прекрасное настроение (ведь все связано), уменьшение риска возникновения огромного количества заболеваний и шанс на большую продолжительность жизни.

- Что ожидают от диет-коуча? Есть ли "волшебная таблетка"?

- Человеку свойственно выбирать легкий путь, потому многие люди подсознательно ждут от диетолога каких-то особенных рекомендаций, особенной диеты, которая быстро преобразит, уберет жир и подкачает мышцы. И вот тут как раз задача хорошего врача — четко все объяснить дать человеку определенную схему и режима питания, вид физических нагрузок (и это не обязательно должен быть спортзал), поддерживать на первых этапах, мотивировать и вселить понимание, что для хорошего результата должны быть приложены "хорошие" усилия.

- Что вызывает наибольшее отторжение аудитории? С какими пищевыми привычками люди расстаются наиболее болезненно?

- Люди подсознательно сопротивляются большим и радикальным переменам, будь то привычки в питании или в образе жизни. Поэтому для большинства людей менять нездоровые привычки на здоровые нужно постепенно, шаг за шагом. И задача коуча в этом процессе — не запрещать, а предлагать решения. К примеру, рекомендуете жареное мясо заменить на вареное. С непривычки вареное мясо может показаться невкусным, поэтому можно сразу "профилактически" предложить к такому продукту кисло-сладкий соус из фруктов или ягод...

- Есть ли у диетологов собственные "мифы" о географии неправильного питания и сопутствующих проблем? Есть ли привязка к культурным нормам и традиционной кухне, осложняющих работу с аудиторией?

- Часть пищевых традиций — полезны для здоровья, часть — нет. Во многих культурах есть религиозные правила, предусматривающие воздержание от той или иной пищи, а также воздержание от пищи вообще, эти традиции полезны, это уже многократно подтверждено наукой. Я сторонник поддержания национальных традиций, но с учетом их "оздоровления", например, заменой жареного на вареное, сладкого — на фрукты и ягоды, жареных орехов — на сырые, добавлением зелени к мясным блюдам и так далее.

- Общество находится в плену "очарования молодости": пластическая хирургия, аппаратное и косметическое омоложение — навязывается буквально из "каждого утюга" погоня за молодостью (или бег от старости). Понятие antiage-питания в таком информационном контексте также воспринимается как процедура, но что это на самом деле?



- В культе молодости ничего плохого нет, потому что молодость ассоциируется с красотой, здоровьем, планами и мечтами. И отлично, что есть способы поддержания себя в хорошей форме. Ухоженный моложавый внешний вид дает уверенность в себе, положительные эмоции, меньше гормонов стресса вырабатывается.

Но аntiage-питание — это не разовая процедура, а реальное мощное средство поддержания хорошей формы, отличного самочувствия, прекрасной памяти, молодых желаний, энергии, свежей кожи, а самое важное, профилактики и отсрочивания заболеваний старости: сахарного диабета 2 типа, ожирения, гипертонической болезни, атеросклероза, онкологических заболеваний, старческого слабоумия, одряхления организма.

"Питание молодости" — это и отказ от глубоко переработанной промышленной "еды", жареной и сладкой пищи, и определенный баланс всех групп продуктов на тарелке, включение в рацион особо ценных продуктов, таких как ягоды, листовая зелень, орехи, семена, и режим питания, например, отказ от позднего ужина или пропуск одного приема пищи, а также обязательный дополнительный прием БАДов, которые регулируют процессы обмена веществ, повышают адаптационные возможности организма, способствуют уменьшению воспалительных процессов, улучшению работы всех органов и систем.

- Нутрициологи озабочены постоянным ростом процента промышленного питания в жизни современного человека, но при нынешнем темпе жизни это кажется необходимым злом. Есть ли у вас формула здоровой и быстрой еды?

- Не стоит думать, что зло может быть необходимым! На самом деле, если понимать, что еда должна состоять из максимально натуральных продуктов, то всегда можно найти место, где можно с пользой поесть, даже в фаст-фуде, например, выбрав салат с рыбой или мясом вместо бургера, чай вместо сладкого газированного напитка. Покупать много разных овощей и фруктов, перекусывать орехами, а не сладким печеньем, пить кофе натуральный, а не сладкий со сливками, вместо жаренной котлеты взять паровую. Всегда есть здоровый выбор, в любой ситуации можно питаться правильно, нужно просто действительно хотеть быть здоровым и счастливым.

Альберт Ахметов

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