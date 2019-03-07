Джигурда, Бузова и Шнуров. Шоумен Барецкий раскрыл детали фильма "Брат 3"

Сценарий картины закончен и находится в работе, некоторые сцены уже отсняты.

Музыкант, актер и шоумен Стас Барецкий приступил к съемкам фильма, который позиционирует как продолжение культовой дилогии "Брат" и "Брат-2" Алексея Балабанова. В беседе со "Звездой" Барецкий раскрыл подробности производства картины под рабочим названием "Брат 3".

По словам шоумена, планы перед съемочной группой стоят весьма амбициозные. Сценарий картины закончен и находится в работе, некоторые сцены уже отсняты. В качестве режиссера выступает сам Барецкий с помощником. В проекте примут участие Никита Джигурда и Вячеслав Дацик - боец смешанных единоборств, недавно вышедший на свободу после отбытия наказания. Барецкий рассчитывает привлечь и других знаменитых личностей.

- Будут известные актеры, Джигурда… Недавно с ним разговаривал, он попросил, чтобы снималась Анисина с ним вместе. Под нее роль подгоняем, парой будут сниматься. Веду переговоры с Сухоруковым. В интервью он сказал, что отказался, а на самом деле согласился. Я даже не понял, почему он так… Хочу в фильм затащить Ольгу Бузову. Знаю ее хорошую подругу. Во-первых, Ольга Бузова споет песню к фильму, во-вторых, роль для нее тоже есть, звезды, сыграет саму себя. Сергей Шнуров тоже согласился, - рассказал шоумен.

По словам Барецкого, фильм будет обладать закрученным сюжетом и неожиданным финалом. В качестве инвесторов выступили представители ритуального бизнеса. По сюжету киллер в исполнении Джигурды будет совершать убийства известных личностей, а главный герой будет противостоять злодею. К сожалению, Барецкий не объяснил, какое все это имеет отношение к оригинальным фильмам Балабанова про Данилу Багрова.

- Деньги есть, люди выделили из ритуального бизнеса. Идея понравилась - третий "Брат", продолжение. Там будет очень закрученный сюжет и развязка такая, что все офигеют, как я надеюсь. Будет группа "На-На" писать саундтрек, это уже точно, Бари Алибасова тоже снимем в роли. Договорились с Останкинской телебашней по поводу локации, они дали добро первоначально, не отказались. По поводу локации - там будет сидеть киллер, Джигурда, и отстреливать известных персонажей ключевых, Пугачеву с Галкиным. Понимаете, заказ поступил, и вот он будет их отстреливать. Брат ему будет препятствовать, а Дацик будет играть монаха-проповедника. Вот такая интрига, можно сказать, - заключил Барецкий.

Стоит отметить, по информации starhit.ru, отец Сергея Бодрова отказался помогать шоумену в создании третьей части, посоветовав ему не заниматься картиной вовсе.

- Я слышал о съемках фильма, мне кажется, эта идея неудачная. У меня вопрос: а кто это сможет сыграть сейчас? - отметил режиссер.

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