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Пассажир с ножом напал на водителя автобуса

Водитель смог остановить нападавшего.

Фото : Федеральное агентство новостей7 марта 2019, 17:37

В Костанае на водителя автобуса напал мужчина с ножом, передает Zakon.kz со ссылкой на Алау.

Происшествие случилось вечером 6 марта.

По словам водителя автобуса маршрута №24, около 21.30 он завершал маршрут. Все пассажиры вышли из салона. Но оказалось, что один из пассажиров сидел за водителем и доехал с ним до места стоянки автобусов.

Он неожиданно перепрыгнул через ограждение и напал на водителя. У него был нож. Но водитель оказался не из робких. Знает приемы карате. Он смог схватить нападавшего. В этот момент подъехал его коллега, увидел, что что-то происходит в автобусе и помог. Они вызвали полицию. Нападавшего увезли.


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