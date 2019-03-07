Пассажир с ножом напал на водителя автобуса
Водитель смог остановить нападавшего.
Фото : Федеральное агентство новостей7 марта 2019, 17:37
В Костанае на водителя автобуса напал мужчина с ножом, передает Zakon.kz со ссылкой на Алау.
Происшествие случилось вечером 6 марта.
По словам водителя автобуса маршрута №24, около 21.30 он завершал маршрут. Все пассажиры вышли из салона. Но оказалось, что один из пассажиров сидел за водителем и доехал с ним до места стоянки автобусов.
Он неожиданно перепрыгнул через ограждение и напал на водителя. У него был нож. Но водитель оказался не из робких. Знает приемы карате. Он смог схватить нападавшего. В этот момент подъехал его коллега, увидел, что что-то происходит в автобусе и помог. Они вызвали полицию. Нападавшего увезли.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960927-17a09615968972b90c80d4ac6be097f5
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...