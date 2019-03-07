Казахстанец подал в суд на омскую полицию

Мужчина не хочет возвращаться в Казахстан.

Казахстанца, отбывающего тюремный срок в России решили депортировать обратно в Казахстан. Но возвращаться он не захотел и решил отстаивать свои интересы в суде, сообщает ИА "Омск Здесь".

Мужчина обратился с иском к омской полиции, а также к Министерству юстиции РФ о признании незаконным решения о его депортации.



Он считает это распоряжение чересчур суровым, так как он проживает на территории России много лет, женат на гражданке этой страны, а на территории Казахстана у него нет ни родственников, ни жилья.

Суд в ходе рассмотрения дела и вынесения решения принял во внимание факт, что у мужчины есть несколько не снятых и не погашенных судимостей, что позиционирует истца как человека, который может представлять угрозу общественному порядку.

- Поскольку суд пришел к выводу о принятии оспариваемых актов в строгом соответствии с национальным и международным законодательством, в удовлетворении административных исковых требований отказано в полном объеме. Решение может быть обжаловано в Омском областном суде в сроки, установленные КАС РФ, - пояснили в пресс-службе суда Центрального округа РФ.

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