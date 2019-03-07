Казахстанские дзюдоисты отправились на Летние Специальные олимпийские игры

На них возлагают медальные надежды.

С 14 по 22 марта в столице Объединенных Арабских Эмиратах в городе Абу-Даби, будут проходить Летние Специальные Олимпийские игры по 24 видам спорта. Сборная Казахстана будет представлена в 15 видах спорта. Особые надежды на успешное выступление будут связаны с отечественными дзюдоистами, передает Zakon.kz.

По словам старшего тренера нашей сборной Рустема Карымсагулова отечественные атлеты на этих комплексны стартах будут биться за самые высокие места.

- В ОАЭ мы отправимся заблаговременно – 8 числа, чтобы пройти акклиматизацию и должным образом подготовиться к баталиям. Летние Специальные Олимпийские игры стартуют для мастеров татами 16 марта. На прошлых аналогичных стартах от Казахстана выступало 4 спортсмена, и наши соотечественники завоевали 3 награды – 1 золото, 1 серебро и 1 бронзу. В этот раз наша страна будет представлена тремя дзюдоистами, воспитанниками алматинского СДЮСШОР №4 – Аяулым Ертасовой (52 кг), Алишером Азнабакиевым (66 кг) и Алишером Алиман (до 90 кг). Ребятам по силам выиграть ценные награды, поскольку все наши спортсмены имеют опыт выступлений на международных стартах. Мы отправляемся в ОАЭ не статистами, приложим все силы чтобы вернуться на родину с медалями. В этот раз подготовка к этим престижным международным соревнованиям прошла без срывов и сбоев, за что хотелось бы поблагодарить СДЮСШОР №4 и Казахстанскую федерацию дзюдо, которые оказывают нам всемерную помощь и поддержку", - подчеркнул наставник отечественной дружины Рустем Карымсагулов.

Добавим, что в Летних Специальных Олимпийских играх будут участвовать 190 стран по 25 видам спорта. Казахстан будет представлен в 15 видах спорта.

Альберт Ахметов

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