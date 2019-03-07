Алматы – это город, где женщина может созидать - Бауыржан Байбек

Почти треть женщин являются руководителями в малом и среднем бизнесе, пятая часть маслихата и общественного совета представлена представительницами прекрасной половины человечества.

Аким Алматы Бауыржан Байбек в ходе торжественного собрания во Дворце Республики поздравил женщин мегаполиса с Международным женским днем, сообщает Zakon.kz.

По словам акима города, сегодня почти треть женщин являются руководителями в малом и среднем бизнесе, пятая часть маслихата и Общественного совета представлена представительницами прекрасной половины человечества. Больше половины государственных служащих составляют женщины, а образование и здравоохранение и вовсе держатся преимущественно на их хрупких плечах.

- Наши женщины всегда следовали традициям, являясь в первую очередь Матерями, сохраняя мир и покой в семье. Слова Елбасы о том, что "Если в каждой семье будет гореть материнская любовь, то вся страна будет озарена светом согласия и процветания", яркое подтверждение того, что ничто не способно затмить всеобъемлющую силу материнства. Но, как говорила Маргарет Тэтчер, "Дом должен быть центром, но не границей мира женщины". И современные женщины тому яркое доказательство. Сегодня Алматы – это город, где женщина может учиться, созидать, создавать семью и воспитывать детей, а также быть успешной и самодостаточной. И мы всегда будем стремиться к тому, чтобы сохранить и развить эти ценности, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

Стоит отметить, что в рамках исполнения поручений Главы государства по поддержки малообеспеченных и многодетных семей в Алматы стартовала городская программа "Бақытты отбасы", которая включает 13 конкретных мер по 7 направлениям. Среди них льготная жилищная ипотека, переобучение и трудоустройство, стипендии и бесплатные детские сады, а также повышение единовременных выплат из местного бюджета.

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