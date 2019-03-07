В 791 км от Алматы произошло землетрясение
Эпицентр землетрясения расположен на территории Таджикистана.
Фото : Caracol Radio7 марта 2019, 18:57
В 791 км от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
- 7 марта 2019 года в 16 час 56 мин 07 сек Алматинского времени (в 10 час 56 мин 07 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения расположен в 791 км на юг от Алматы на территории Таджикистана.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4960935-a8ab5fa8637a4944e9686644ce0398ab
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...