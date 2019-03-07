Эпицентр землетрясения расположен на территории Таджикистана.

В 791 км от Алматы произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".

- 7 марта 2019 года в 16 час 56 мин 07 сек Алматинского времени (в 10 час 56 мин 07 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение, - говорится в сообщении.

Эпицентр землетрясения расположен в 791 км на юг от Алматы на территории Таджикистана.

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