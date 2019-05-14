Информация об организации работы со списками избирателей во время выборов президента РК

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9 июня 2019 года пройдут внеочередные выборы президента Республики Казахстан. О том, что необходимо знать по работе со списками избирателей, расскажет Zakon.kz.



В списки избирателей включаются:

- граждане республики, обладающие активным избирательным правом;

- граждане по месту жительства на территории соответствующих избирательных участков.

Гражданин может быть включен только в один список избирателей.

Принятие заявлений о внесении изменений в список избирателей МИО:

- Каждый избирателей вправе зарегистрироваться в качестве избирателя в местном исполнительном органе;

- Если избиратель не будет иметь возможность прибыть в день выборов в помещение для голосования по месту регистрации, он вправе по месту своего пребывания обратиться в местный исполнительный орган с письменным заявлением о включении его в соответствующий список избирателей.

Срок подачи заявлений до 10 мая 2019 года.

Ознакомление граждан со списками избирателей:

- Списки избирателей по каждому участку соответствующий аким представляет в участковую избирательную комиссию не позднее 20 мая;

- Списки избирателей представляются избирателям для ознакомления не позднее 25 мая;

- Гражданам обеспечивается возможность знакомиться со списками избирателей, а также проверять правильность внесенных в них данных об избирателях;

- Каждый гражданин вправе проверить данные о себе в списках избирателей и обжаловать допущенные неточности;

- Избиратель может быть включен в список избирателей на соответствующем участке, предоставив адресную справку, выдаваемую ЦОН;

- Местные исполнительные органы совместно с избирательными комиссиями страны должны принять все меры для того, чтобы гражданин, пришедший на участок в день голосования, нашел себя в списке избирателей и смог беспрепятственно осуществлять свое избирательное право.

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