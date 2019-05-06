Завершился ЧМ по хоккею I дивизиона

Сборная Казахстана примет участие в Чемпионате мира Высшего дивизиона в 2020 году в Швейцарии.

В Нур-Султане завершился ЧМ-2019 среди команд I дивизиона группы "А", сообщает Zakon.kz.

Победу в чемпионате одержала сборная Казахстана, не проиграв ни одного матча в борьбе за путевки в элиту мирового хоккея – Высший дивизион.

За повышение в классе на льду "Барыс Арены" бились Национальные сборные Беларуси, Южной Кореи, Казахстана, Венгрии, Словении и Литвы. По итогам турнира, чемпионом Первого дивизиона группы "А" стала сборная Казахстана, вторая путевка в элиту досталась команде Беларуси. На ЧМ-2019 казахстанцы одержали пять побед в пяти матчах обыграв Словению 3:2, Литву 3:1, Корею 4:1, Беларусь 3:2 (ОТ) и Венгрию – 3:1.

Таким образом, сборная Казахстана примет участие в Чемпионате мира Высшего дивизиона в 2020 году в Швейцарии.

По приглашению премьер-министра, президента Казахстанской федерации хоккея Аскара Мамина Чемпионат мира по хоккею Первого дивизиона группы "А", посетил президент IIHF Рене Фазель. По прибытию в Нур-Султан, состоялась встреча Рене Фазеля с Аскаром Маминым. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы касающиеся развития и популяризации хоккея в Казахстане.

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