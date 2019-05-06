Эвакуация пассажиров из горящего самолета заняла 55 секунд

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Эвакуация пассажиров загоревшегося самолёта Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавшего по маршруту Москва - Мурманск, заняла 55 секунд. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов, передает РИА Новости.

- Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд, - сообщил Фетисов в эфире телеканала "Россия 24".

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший по маршруту Москва - Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК, в катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Минздрав сообщил о семи пострадавших.

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