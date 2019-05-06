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Эвакуация пассажиров из горящего самолета заняла 55 секунд

Самолет Sukhoi Superjet 100 совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

Фото : Twitter6 мая 2019, 01:59

Эвакуация пассажиров загоревшегося самолёта Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавшего по маршруту Москва - Мурманск, заняла 55 секунд. Об этом сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов, передает РИА Новости.

- Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд, - сообщил Фетисов в эфире телеканала "Россия 24".


Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший по маршруту Москва - Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. По данным СК, в катастрофе погибли 13 человек, в том числе двое детей. Минздрав сообщил о семи пострадавших.


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