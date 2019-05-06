Горим! - пассажиры сняли пожар в салоне SSJ-100

На кадрах видно, что пламя охватило крылья самолета.

Пассажиры самолета Москва - Мурманск, сгоревшего при аварийной посадке в Шереметьево, сняли видео из салона, передает РЕН ТВ.

На кадрах видно, что пламя охватило крылья самолета. Пассажиры судна начали кричать, кто-то звал родных по имени.

По данным Росавиации, лайнер посадили со второй попытки, стойка шасси судна надломилась, обломки отлетели в топливный отдел. После этого самолет охватил пожар.

Согласно последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, 18 пострадали. В СК заявили, что в результате происшествия выжили только 37 человек. На месте продолжают работать спасатели.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

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