Спасатели забрались на балкон к закрывшейся женщине в Актау
Инцидент засняли очевидцы.
Фото : YouTube6 мая 2019, 06:31
По словам очевидцев, жительница дома №12 в 26 микрорайоне кричала и угрожала спрыгнуть с балкона. Соседи вызвали экстренные службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.
Женщина закрылась в квартире и никого не пускала. Спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы попасть к ней на балкон. Женщину успокоили и открыли входную дверь.
По информации специалистов станции Скорой помощи, женщину доставили в психоневрологический диспансер.
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