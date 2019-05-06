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Спасатели забрались на балкон к закрывшейся женщине в Актау

Инцидент засняли очевидцы.

Фото : YouTube6 мая 2019, 06:31

По словам очевидцев, жительница дома №12 в 26 микрорайоне кричала и угрожала спрыгнуть с балкона. Соседи вызвали экстренные службы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

Женщина закрылась в квартире и никого не пускала. Спасателям пришлось использовать лестницу, чтобы попасть к ней на балкон. Женщину успокоили и открыли входную дверь.

По информации специалистов станции Скорой помощи, женщину доставили в психоневрологический диспансер.


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