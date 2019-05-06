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Озвучена статистика ударов в бою "Канело" - Джейкобс

За 36 минут боя Джейкобс выбросил в полтора раза больше ударов - 649 против 466, но точнее был Альварес - 188 против 131 (40,3 процента против 20,2).

Фото : WrestlingUa.Com6 мая 2019, 06:45

Компания Compubox опубликовала статистику ударов в бою между мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (52-1-2, 35 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (35-3, 29 КО), сообщает Vesti.kz.

По итогам 12 раундов поединка на арене T-Mobile в Лас-Вегасе единогласным решением победил Альварес, который защитил титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) и отобрал у Джейкобса пояс IBF.

За 36 минут боя Джейкобс выбросил в полтора раза больше ударов - 649 против 466, но точнее был Альварес - 188 против 131 (40,3 процента против 20,2). В четырех из пяти последних раундов мексиканец попадал точно больше 20 раз, а у американца в этот промежуток больше 15 попаданий не было. Уступил Джейкобс и по силовым ударам - 89 против 120.

5 мая текущего года мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super), победил американца Дэниэла Джейкобса и отобрал у него пояс IBF.


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