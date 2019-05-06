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Армия Хафтара объявила об уничтожении штаба правительства Ливии

Отмечается, что удары были "точными и прямыми".

Фото : TgCom24 - Mediaset Play6 мая 2019, 07:27

Военно-воздушные силы армии маршала Хафтара наносят удары по ряду позиций в ливийской столице Триполи. Полностью уничтожен оперативный штаб Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, сообщает РИА Новости.

В сообщении отмечается, что удары были "точными и прямыми", оперативный штаб, возглавляемый Усамой аль-Джували, был полностью уничтожен.

4 апреля текущего года маршал Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией (ЛНА), приказал начать наступление на Триполи, чтобы освободить город от террористов. Подразделения ЛНА взяли под контроль города Гарьян и Сурман, расположенные к югу от ливийской столицы. В конце апреля представители Хафтара объявили о начале второй фазы наступления на город.


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