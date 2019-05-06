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NASA опубликовало детальное фото Вселенной

Фотография занимает более четверти терабайта, открыть стандартными программами ее нельзя.

Фото : YouTube6 мая 2019, 08:38

NASA опубликовало самую детальную в истории фотографию Вселенной. На ней изображены более 256 тысяч галактик, которые зародились в промежутке от 13,3 млрд до 500 млн световых лет после большого взрыва.

Как отмечается, фотография представляет собой мозаику и состоит из более чем 7,5 тысячи снимков, сделанных телескопом "Хаббл" на протяжении 16 лет его работы. В частности, на изображении можно увидеть галактики, которые родились спустя всего 500 миллионов лет после Большого взрыва.

Фотография занимает более четверти терабайта, открыть стандартными программами ее нельзя. Оценить масштаб изображения можно только на коротком видео, которое опубликовало NASA.

В апреле ученые Европейской южной обсерватории представили первые фотографии горизонта событий черной дыры. Работа была проделана с помощью глобальной сети телескопов Event Horizon Telescope.

Источник: Lenta.ru


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