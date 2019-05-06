Звезды казахстанского тенниса провели мастер-класс в Шымкенте

В мастер-классе приняли участие Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимур Хабибулин, Достанбек Ташбулатов и Андрей Голубев.

В преддверии турнира Shymkent Challenger, который пройдет в Шымкенте с 6 по 12 мая, Федерация тенниса Казахстана организовала мастер-класс с участием теннисистов из Национальной сборной, сообщает Zakon.kz.

Данное мероприятие проходило на базе самого крупного торгово-развлекательного центра города – Shymkent Plaza и было направлено на популяризацию большого тенниса среди молодежи.

В мастер-классе приняли участие такие известные казахстанские теннисисты как: Александр Недовесов, Денис Евсеев, Тимур Хабибулин, Достанбек Ташбулатов и Андрей Голубев.

У жителей города была возможность сыграть с каждым из именитых спортсменов. В ходе игры теннисисты учили азам этой увлекательной игры и делились своим мастерством.

По окончанию мастер-класса была проведена викторина, на которой зрители отвечали на вопросы о теннисе и известных казахстанских спортсменах. Победителям были вручены призы и подарки от партнеров Федерации тенниса Казахстана.

День прошел на очень позитивной волне, и мы надеемся, что Федерация смогла донести до населения города не только ценность тенниса в жизни, но и спорта в целом.

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