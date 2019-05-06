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Чего ждать от погоды 6 мая в Казахстане

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря.

Фото : pexels.com6 мая 2019, 09:08

С прохождением атмосферных фронтов на западе республики пройдут осадки, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, гроза, шквал, возможен град, на юге – пыльная буря.

В Кызылординской области местами пыльная буря, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, днем местами 25 м/с. В Атырауской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Западно-Казахстанской области прогнозируют грозу, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Костанайской, днем в Актюбинской областях местами усиление ветра 15-20 м/с, в Мангистауской, Жамбылской областях местами – туман. В Акмолинской, ночью в Алматинской областях ожидается туман.

Погода в Алматы днем 16°, ясно.

Погода в Нур-Султане днем 24°, частично облачно.

Прогноз погоды на 6 мая.


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