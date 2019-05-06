ЧП в Шереметьево: МИД РК проверяет, были ли на борту казахстанцы

Казахстанские дипломаты в Москве на постоянной связи с местными властями.

МИД РК прокомментировал ЧП с самолетом в аэропорту Шереметьево, передает Zakon.kz.

- Более сорока человек погибли в результате катастрофы самолета компании "Аэрофлот" в московском аэропорту Шереметьево. Наличие либо отсутствие граждан Казахстана среди погибших и пострадавших проверяется. Ожидаем окончательного списка пассажиров, бывших на борту. Казахстанские дипломаты в Москве на постоянной связи с местными властями, - сказано в сообщении МИД.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. Самолет садился с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был "избыточный" вес. После первого касания лайнер подскочил. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Вероятно, они пробили топливные баки, после этого пожар охватил всю заднюю часть фюзеляжа. По последним данным в результате погиб 41 человек.

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