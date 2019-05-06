В Карасайской ЦРБ молодежи расскажут о сексуальном поведении

В центре строго соблюдается принципы врачебной этики и деонтология.

На базе ГКП на ПХВ "Карасайская ЦРБ" с 2018 года функционирует Молодежный центр здоровья. Здесь можно получить информацию по вопросам охраны репродуктивного здоровья, сексуального и репродуктивного поведения, использование надежных и безопасных контрацептивных средств, предупреждению нежелательной беременности.

По словам директора ГКП на ПХВ "Карасайская центральная районная больница" Ербола Сарсенбаева, в учреждении также проводится психокоррекция поведения подростков, своевременное направление на консультацию в профильные медицинские организации (в том числе в городские консультативно - диагностические центры и кризисные центры, специализированные стационары и так далее), обеспечение лечебно-профилактической помощи проводится по следующим направлениям: планирование семьи; гинекология, в том числе детская и подростковая; урология, в том числе детская и подростковая; консультация психолога; консультация врача по профилактике ВИЧ; консультация дерматовенеролога; профилактика поведенческих факторов риска (табакокурение, злоупотребление алкоголем); консультация юриста.

- В молодежном центре здоровья есть организация досуга, - говорит Ербол Сарсенбаев. - Проводится психокоррекция поведения подростков, что является одной из актуальных тем. Также центр занимается предоставлением комплексной, в том числе консультативной помощи подросткам и молодым людям (медицинской, психологической, социальной, правовой); Проводится активное привлечение молодежи к работе, а также внедрение волонтерства для повышения эффективной работы учреждения, - рассказал он.

Сотрудники центра проходят обучение по подготовке по ведению пациентов и обслуживанию посетителей внутри организации по следующим направлениям: принципы работы МЦЗ, особенности подростковой психологии, отдельные специфические вопросы клинического менеджмента (методы контрацепции у подростков, экстренная контрацепция, методы профилактики ВИЧ, наркомании и другие). В центре строго соблюдается принципы врачебной этики и деонтология. По словам Сарсенбаева, специалисты, оказывающие медицинскую помощь подросткам, проходят специальную подготовку, включающие профессиональные знания по специальности с учетом возрастных особенностей, заболеваемости и развития подростка, а также умение работать с подростками и наличие коммуникативных навыков.

- Они консультируют по всем проблемам периода полового созревания, вопросы безопасных сексуальных отношений, предупреждение нежелательной беременности, ИППП, ВИЧ – инфекции, проводят реабилитацию юных пациенток после родов, прерывания беременности, включая профилактику повторной нежелательной беременности, а также консультируют в случае возникновения осложнений (по желанию пациентки), - говорит он.

Очень важна социальная защита подростков, находящихся в кризисной ситуации, касающейся их репродуктивного здоровья (сексуальное насилие, нежелательная беременность, ИППП, ВИЧ-инфекция и так далее). Все эти услуги можно получить в молодежном центре здоровья.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!