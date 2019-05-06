Проезд по БАКАДу откроют в 2021 году

Ожидается, что трафик данной дороги составит 38 тысяч автомобилей в сутки.

На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр рассказал о реализуемых по линии ведомства проектах с применением принципа государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в настоящее время в курируемых министерством отраслях в рамках механизма ГЧП на стадии реализации и проработки находятся в целом 31 проект, из них республиканских - 10, региональных - 21. Проекты реализуются в таких сферах как автодорожная, железнодорожный транспорт, гражданская авиация, ЖКХ и энергосбережение.

Глава ведомства кратко остановился на некоторых особо важных проектах. В частности, по строительству и эксплуатации автомобильной дороги "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)" Скляр сообщил, что на сегодня концессионер уже завершил мобилизацию и приступил к строительно-монтажным работам.

- В 2021 году будет открыт проезд. Ожидаемый трафик на данной дороге - 38 000 автомобилей в сутки, - пояснил он.

Касательно создания инфраструктуры автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" на участке а/д "Алматы-Хоргос" (Западная Европа – Западный Китай) министр напомнил, что объект введен в эксплуатацию 22 июня 2018 года.

- Контрактные обязательства со стороны концессионера выполняются в полном объеме. На сегодня время досмотра автотранспортных средств сокращено почти в 4 раза. Суточный трафик по грузоперевозкам составляет 200 автомобилей, - уточнил глава МИИР.

В рамках проекта "Строительство и эксплуатация скоростных автомобильных дорог Туркестанской области" предусматривается строительство обходов Шымкента и Сарыагаша (150 км) и эксплуатация дорог общей протяженностью 265 км. В июне текущего года планируем вынести проект на республиканскую бюджетную комиссию и объявить конкурс.

- По проекту "Открытая система взимания платы за проезд" - его реализация позволит внедрить систему взимания платы за проезд на 11 тысяч км автодорог республиканского значения. В настоящее время мы разрабатываем техническое задание на проведение 2-х этапного конкурса. С мая по ноябрь будут проведены конкурсные процедуры, в декабре этого года планируем заключить договор, - проинформировал Скляр.

Также он рассказал, что по строительству железнодорожной линии Шар - Усть-Каменогорск на концессионной основе, протяженностью 153 км, определен период концессии до 2028 года. На сегодняшний день объем перевозок грузов по линии Шар - Усть-Каменогорск составляет более 9 млн тонн грузов в год.

По строительству железнодорожной линии в обход станции Алматы протяженностью 73,2 км подведены итоги первого этапа конкурса. Квалификационный отбор прошли 2 казахстанско-китайских консорциума. В настоящее время ведется разработка конкурсной документации на проведение второго этапа конкурса по определению частного партнера. Подписание договора запланировано на ноябрь текущего года. Проведение строительных работ предполагается в 2020 - 2022 годах.

По строительству аэропорта в Туркестане идет поиск потенциального инвестора для реализации проекта. Предварительно проявили интерес и представили предложения 3 компании.

По внедрению и адаптации информационной системы безбумажного документооборота в области грузовых авиаперевозок (e-Freight), система уже запущена в тестовом режиме во всех аэропортах РК с участием казахстанских авиакомпаний. В настоящее время планируется интеграция с информационными системами министерств финансов и сельского хозяйства.

Наряду с этим в регионах в секторе ЖКХ на стадии реализации и проработки находятся 20 проектов. Проекты в сфере энергосбережения реализуются в Павлодарской, Атырауской, Алматинской, Кызылординской, Костанайской областях и в Алматы.

В сфере теплоснабжения проекты реализуются в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Один проект по водоснабжению реализовывается в Мангистауской области.

В завершение своего выступления Скляр отметил, что отрасль ЖКХ имеет огромный потенциал для широкомасштабного внедрения ГЧП.

- В системах функционирования тепло-водоснабжения, водоотведения доля госсектора составляет более 90 %. Министерством разрабатывается комплекс законодательных, финансовых и других необходимых мер для обеспечения инвестиционной привлекательности данного сектора. Проект будет представлен до конца текущего месяца.

При поддержке Правительства, предлагаемые меры в дальнейшем позволят кардинально изменить действующий механизм ГЧП, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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