Фабрику готовых проектов предлагают ввести для активизации ГЧП в Казахстане

В министерстве национальной экономики предложили ряд мер для увеличения проектов ГЧП.

Для активизации государственно-частного партнерства предлагается создать "фабрику готовых проектов", размещая планируемые или реализуемые проекты в едином формате. Об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Для активизации государственно-частного партнерства принимаются следующие меры. Первое. В целях упрощения процедур законодательно предусмотрен новый инструмент – "Программное государственно-частное партнерство". Теперь процедуры ГЧП можно предусмотреть в отраслевых государственных программах. Сегодня это применяется в Министерстве образования и науки. Данный опыт можно применить в здравоохранении, туризме и других отраслях. Второе. Фабрика готовых проектов. В целях привлечения инвесторов необходимо открытость информации со стороны центральных и местных исполнительных органов. В этой связи предлагается планируемые и реализуемые проекты размещать в едином формате для доступа инвесторам. Это повысит информированность потенциальных инвесторов, - сообщил Даленов.

Также, по его словам, предлагается совместно с международным экспертным сообществом (ЕБРР и АБР) прорабатывать законодательные поправки по снижению валютных рисков, предоставлению международного арбитража для крупных проектов, расширению возможностей для консорциумов, упрощению процедур возмещения затрат частного партнера.

- Государственно-частное партнерство является большим источником привлечения инвестиций. Этого можно добиться через увеличение качественных проектов, которые несут минимальную нагрузку на бюджет. Центральным и местным государственным органам необходимо активизировать работу по применению механизма ГЧП для максимального привлечения инвестиций, снижения нагрузки на бюджет, развития конкуренции и повышения качества услуг населению, - отметил министр.

В целом, по информации ведомства, на 1 мая общее число проектов составляет 1 285, на сумму 2,9 трлн тенге. В том числе уже заключено 548 договоров на сумму 1,5 трлн тенге. На стадии подготовки 737 проектов на сумму 1,4 трлн тенге.

- Наибольшее количество проектов приходится на сферы образования, здравоохранения, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, культуры и спорта. Лидерами по количеству заключенных договоров являются Восточно-Казахстанская область, Павлодарская область и город Алматы, - заключил Руслан Даленов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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