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Назначен заместитель председателя правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта"

До назначения он работал консультантом в проекте "Новая экономика" при городском центре развития инвестиций "Астана инвест".

Фото : п/служба6 мая 2019, 10:12

Решением совета директоров заместителем председателя правления АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта" назначен Талгат Муканов, передает Zakon.kz.

Талгат Муканов окончил Казахстанский институт экономики и права по специальности "юриспруденция", а также является магистром государственного управления Indiana University (США), Школа государственного управления и окружающей среды по программе "Болашак".

До назначения работал консультантом в проекте "Новая экономика" при городском центре развития инвестиций "Астана инвест", где курировал вопросы промышленного развития столицы.

В 2011-2017 годы руководил департаментом технологического и инновационного развития Министерства по инвестициям и развитию РК.

Кроме того, в разные годы занимал руководящие должности в АОО "Назарбаев интеллектуальные школы", в АО "Казахстанский центр модернизации и развитию жилищно-коммунального хозяйства", а также акимате Западно-Казахстанской области.


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