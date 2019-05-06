Токаев выразил соболезнования Путину

Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших - написал глава государства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с соболезнованиями президенту РФ Владимиру Путину, передает Zakon.kz.

- Направил телеграмму соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево. Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших, - написал глава государства в своем twitter.

Направил телеграмму соболезнования Президенту России Владимиру Путину в связи с трагедией в московском аэропорту Шереметьево. Разделяю боль утраты с родными и близкими погибших. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 6 мая 2019 г.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. Самолет садился с полными баками и на повышенной скорости – из-за этого у машины был "избыточный" вес. После первого касания лайнер подскочил. Шасси не выдержали последнего удара о полосу и подломились. Вероятно, они пробили топливные баки, после этого пожар охватил всю заднюю часть фюзеляжа. По последним данным в результате погиб 41 человек.

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