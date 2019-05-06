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Sukhoi Superjet не летает на регулярных маршрутах в Казахстане - глава МИИР

От имени ведомства была направлена телеграмма соболезнования коллегам из РФ в связи с трагедией в аэропорту Шереметьево.

Фото : primeminister.kz6 мая 2019, 10:36

Самолет Sukhoi Superjet 100 не используется на регулярных маршрутах в Казахстане. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- У нас эксплуатируется один бизнес самолет Superjet российского производства. Он принадлежит частной компании. На регулярных маршрутах судна такого типа у нас нет, - сообщил журналистам Скляр в кулуарах правительства.

Он добавил, что о произошедшей трагедии в московском аэропорту Шереметьево они услышали вчера, и была отправлена телеграмма соболезнования коллегам в России.

- Это еще раз говорит о том, что в авиации необходимо безукоснительно соблюдать все требования регламентов и безопасность – это основной приоритет, - добавил министр.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье вечером в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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