Глава МИИР прокомментировал экстренную посадку самолета SCAT

Роман Скляр подтвердил, что одному из пилотов стало плохо.

Экстренная посадка самолета авиакомпании SCAT в столичном аэропорту произошла по причине разгерметизации судна на верхнем эшелоне. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Роман Скляр, передает корреспондент Zakon.kz.

- Да, то, что произошло со SCAT, к сожалению, ситуация была крайне неприятной, произошла разгерметизация судна на верхнем эшелоне. Но экипаж действовал профессионально, слаженно, осуществил посадку в нормальном режиме, - сообщил Скляр в кулуарах правительства.

На сегодняшний день, по его словам, проходит расследование этого инцидента, результаты будут известны чуть позже.

Он также подтвердил, что один из пилотов попал в больницу после произошедшего ЧП.

- Да, второй пилот, ему стало плохо, он даже потерял сознание. Говорят, что состояние здоровья нормальное, - уточнил министр.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании SCAT сообщением Минеральные воды - Нур-Султан произвел экстренную посадку в международном аэропорту столицы.

На борту находились пять членов экипажа и 42 пассажира. На перроне аварийную посадку ожидали служба пожарно- и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта, машины скорой помощи. В связи с ожиданием аварийной посадки, на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС 280 авиакомпании Эйр Астана.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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