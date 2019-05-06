В Туркестанской области запустят асфальтно-бетонный завод

Стоимость проекта составляет 120 млн тенге.

В Толебийском районе в рамках программы "Дорожная карта бизнеса – 2020" запланирована реализация целого ряда проектов. Один из них – завод ТОО "Бірлік" по производству асфальтно-бетонной продукции мощностью 100 тонн в сутки, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Стоимость проекта – 120 млн тенге. Здесь работу получат 20 человек. Помимо этого, к 2020 году откроется птицеферма "Шымкент құс" по производству 1000 тонн бройлерного мяса в год. Реализация проекта оценивается в 120 млн. тенге.

Численность субъектов предпринимательства в районе – 8 211, 92,4 процента из них работают активно. Численность населения, работающего в сфере предпринимательства, достигла 16 072 человек, дополнительно работой обеспечено 675 человек. В этом году в сфере предпринимательства произведено продукции на 40,5 млрд тенге. Численность населения, занятого в предпринимательстве, планируется увеличить до 16 475 человек.

Продукция толебийских сельхозпроизводителей экспортируется в страны дальнего и ближнего зарубежья.

Например, ТОО "Газпромнефть-Битум Казахстан" в прошлом году произвело 230 тыс. тонн битума, 148 тыс тонн из них экспортировано в Узбекистан и Таджикистан. ТОО "Астық сауда" и "Аққұм астық" экспорттировало в Узбекистан и Афганистан 36,3 тыс тонн мучной продукции. ТОО "Бағдаулет" направило на экспорт в Китай первую партию сафлора – 10 тонн.

Помимо этого, для привлечения туристов в регион открыты зоны отдыха "AISA", "Ақкен" и "Асем Тау" общей стоимостью 400 млн тенге. В 2019 году в сельском округе Каскасу откроется зона отдыха "SAIRAM SU resort" на 100 мест стоимостью 500 млн тенге, в сельском округе Когалы – комплекс по лечению саумалом стоимостью 100 млн.

В сельском округе Алатау будет построен комплекс по лечению саумалом "Таңсұлу" на 50 мест стоимостью 150 млн, в сельском округе Кемекалган – дополнительно будут пристроены здания стоимостью 150 млн тенге к зоне отдыха "Алма-Тау".

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