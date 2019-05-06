Турецкий опыт ГЧП при строительстве больниц будет применен в Казахстане

В качестве пилотных проектов предлагается реализовать 5 крупных многопрофильных медкластеров в четырех городах.

На заседании правительства министр здравоохранения РК Елжан Биртанов представил новую модель государственно-частного партнерства (ГЧП), применяемую в Турции при строительстве больниц. По мнению главы ведомства, эта модель может быть применена и в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

- В апреле текущего года мною изучена инфраструктурная модель ГЧП, успешно реализуемая в Турции. Госпитальная программа ГЧП Турции на 2010-2023 годы включает строительство 32 крупных многопрофильных больниц с общей мощностью более 44 тысяч единиц коек. Программа реализуется при значительной финансовой и консультативной поддержке международных финансовых институтов. Факторами успеха программы стали - инфраструктурная модель, - сказал он.

Как пояснил Биртанов, в этом случае строительство объектов реализуется за счет частных инвестиций, а после введения объекта в эксплуатацию государство возвращает вложенные средства посредством платы за доступность в течение 25 лет и оплачивает немедицинские услуги, оказываемые частным партнером.

- Инвестору гарантирована защита от валютного риска и риска инфляции, а также гарантирован минимальный объем услуг на уровне 70% от проектной мощности, - пояснил министр.

При этом присутствуют прозрачные международные тендеры по ГЧП и защита прав инвесторов в рамках международного права, а также эффективная организация процедур разработки документации и конкурса ГЧП.

- Анализ, предоставленный Турецкой стороной, показал, что по сравнению с государственным строительством объекты создаются в срок, качество и оснащение объектов соответствует современным требованиям, обеспечивается бесперебойное обслуживание всех процессов больницы. Оплата по контракту осуществляется с учетом выполнения частным партнером 600 качественных индикаторов. Данная схема является наиболее распространенной в мире, так как позволяет распределить риски сторон, - заверил он.

Этот опыт, уверены в Минздраве, подойдет и Казахстану. В связи с этим на первом этапе в качестве пилотных проектов предлагается реализовать 5 крупных многопрофильных медицинских кластеров в городах Караганды, Алматы, Петропавловск и Нур-Султан.

- Данные объекты являются социально-значимыми и приоритетными. По трем из них - университетским клиникам - уже ведется разработка совместно с международными финорганизациями. В целях оперативного решения вопросов реализации проектов здравоохранения, во-первых, предлагается внести изменения в законодательство для реализации проектов ГЧП по инфраструктурной модели по опыту Турции, в частности, закрепление полномочий за Минздравом РК по разработке и утверждению Правил планирования и реализации проектов ГЧП "Особой значимости" в сфере здравоохранения, - уточнил глава ведомства.

Вдобавок полномочия будут закреплены за правительством РК по утверждению основных параметров проектов здравоохранения "Особой значимости" (включающие норму доходности проектов, период контракта, покрытие правительством РК валютного риска, риска инфляции по оплате услуг, компенсации инвестиционных затрат). И здесь же будет предусмотрен механизм "Платы за успех" для консультативного сопровождения проектов "Особой значимости".

- Во-вторых, предусматривается создание Офиса управления проектом в сфере здравоохранения под вашим председательством (премьер-министра). И в-третьих, создание юридического лица - Единого оператора по реализации крупных инфраструктурных проектов здравоохранения с закреплением статуса на законодательном уровне, - заключил Биртанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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