Водители грузовиков уклоняются от платы за проезд по трассе Алматы - Капшагай

Они объезжают участок через прилегающие к трассе поселки.

Водители большегрузов, чтобы не платить за проезд по платной трассе Алматы - Капшагай, объезжают участок через населенные пункты, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в МИИР РК.

- 25 января 2019 года введена плата за проезд по автомобильной дороге "Алматы - Усть-Каменогорск", км 25-67. Однако большегрузные машины с нежеланием оплачивать проезд огибают данный участок объездными дорогами через населенные пункты. Тем самым доставляют неудобства местным жителям, - сообщили в МИИР.

В частности, речь идет о дороге в селе Жанаталап.

- В этой связи, в целях пресечения проезда грузового автотранспорта по дорогам республиканского значения, по поручению АО "НК «ҚазАвтоЖол" АОФ ТОО "Казахавтодор" по данной дороге установлены дорожные знаки 3.12 "ограничение нагрузки на ось". Кроме того, Казавтожолом инициировано проведение выездных рейдов совместно с представителями УАП ДП и Инспекцией транспортного контроля Алматинской области для устранения допустимых нарушений по превышению допустимой нагрузки на ось, - отметили в ведомстве.

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