В Нур-Султане наступает сезон вирусного менингита

Наиболее часто болеют вирусным менингитом дети от 3 до 6 лет и школьного возраста.

Руководитель Департамента охраны общественного здоровья столицы Садвакас Байгабулов рассказал меры профилактики в связи с наступлением сезона заболеваемости вирусным менингитом в столице, передает Zakon.kz.

- Следует отметить, что весенне-летний сезон в столице ежегодно регистрируется до 80 случаев в месяц вирусных менингитов. Прогревание лучами солнца поверхности водоемов создает условия для размножения энтеровирусов. Также вирус передается через воду, овощи, фрукты, пищевые продукты, грязные руки, воздушно-капельным путём при большом скоплении людей. Заражение чаще происходит при купании в водоёмах и плавательных бассейнах, плескании детей в фонтанах, - сказал Байгабулов.

Наиболее часто болеют вирусным менингитом дети от 3 до 6 лет и школьного возраста, а взрослые заражаются очень редко.

Так, среди жителей Нур-Султана в 2018 году переболели 292 человек, из них 226 детей (77%), в том числе 119 школьников. В апреле 2019 года переболели вирусным менингитом 3 детей, из них один школьник. В связи с своевременным обращением за медицинской помощью осложнений удалось избежать.

Как отмечается, департамент проводит лабораторный контроль сточных вод, открытых водоемов, бассейнов и фонтанов города и по результатам лабораторных исследований в апреле текущего года в 4 пробах сточной воды обнаружен энтеровирус, что свидетельствует о циркуляции вируса.

В случае заражения отмечаются следующие клинические проявления: в виде ОРВИ, в т.ч. слабость, головная боль, сонливость, высокая температура, присоединяется рвота, диарея. Если заниматься самолечением возможны осложнения виде поражения головного мозга (менингит/энцефалит) или носительство вируса.

В этом году с началом купального сезона также ожидается рост заболеваемости вирусных менингитов.

Поскольку не существует специфического лекарства или вакцины против вирусного менингита, в департаменте напомнили о соблюдении несложных, но очень эффективных мер профилактики:

ограничиться купанием в открытых водоемах, фонтанах;

пить кипяченую воду, или бутилированную;

соблюдать правила личной гигиены;

мыть фрукты и овощи перед употреблением, по возможности обдавать кипятком ягоды и фрукты.

Важно не заниматься самолечением и при первых симптомах обратиться за медицинской помощью, что бы избежать серьезных осложнений.

По вопросам профилактики вирусного менингита можно проконсультироваться по телефону 87780127000.

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