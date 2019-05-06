ЦИК зарегистрировала Жамбыла Ахметбекова в качестве кандидата в президенты

В поддержку кандидата в президенты были собраны подписи 138 294 граждан.

Центральная избирательная комиссия Казахстана приняла постановление о регистрации Жамбыла Ахметбекова кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах. Об этом на заседании рассказал Бахыт Мельдешов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все необходимые документы для регистрации Жамбыл Ахметбеков в качестве кандидата в президенты представлены в Центризбирком, и он соответствует предъявленным требованиям. Постановлением установлено зарегистрировать Жамбыла Ахметбекова кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня 2019 года, выдать кандидату соответствующее удостоверение, предоставить сведения о регистрации кандидата в АО "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета, - сообщил он.

В поддержку кандидата в президенты были собраны подписи 138 294 граждан в 15-ти регионах, их них 135 506 были признаны достоверными.

Читайте также:

Толеутай Рахимбеков стал пятым зарегистрированным кандидатом в президенты

На данный момент 6 кандидатов в президенты зарегистрированы в Центризбиркоме: Касым-Жомар Токаев, Садыбек Тугел, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Ахметбеков.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!