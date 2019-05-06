Двое распространителей жутких слухов в WhatsApp задержаны в Алматинской области

Одна из подозреваемых занимается торговлей на рынке, а второй – частным извозом.

Двое жителей Талдыкоргана задержаны по подозрению в распространении в социальных сетях ложных сообщений об убийстве школьника и похищении детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

В первых числах мая в мессенджере WhatsApp начали распространяться голосовые сообщения о похищениях детей и обнаружении под одним из мостов близ Талдыкоргана обезображенного трупа подростка с предупреждением бдительней смотреть за детьми. Информация быстро распространилась в областном центре и близлежащих селах, вызвав среди жителей небольшую панику. В свою очередь полиция, организовав масштабную проверку и удостоверившись в том, что сообщение ложное, категорически опровергло рассылаемую информацию.

- Расположенные близ Талдыкоргана мосты находятся на территории Коксуского и Ескельдинского районов, которые были обследованы полицейскими. В итоге областной Департамент полиции для того, чтобы успокоить население дал соответствующее опровержение. Факт распространения заведомо ложной информации был зарегистрирован в ЕРДР Коксуской районной полиции с возбуждением уголовного расследования по ст.274 УК РК, - сообщили в пресс-службе областного ДП.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники областного Управления криминальной полиции опросили более 50 человек, проверили десятки групп в WhatsApp и по цепочке вышли на двух подозреваемых – 33-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. Их задержали и доставили в полицию.

- Оба задержанных являются жителями Талдыкоргана и не знакомы друг с другом. Женщина занимается торговлей на одном из городских рынков, а мужчина занимается частным извозом. При допросе оба признали, что сообщения, которые они распространили по группам своих друзей и знакомых, действительно являются ложными. Подозреваемые уже попросили у граждан прощения, - отметили в полиции.

В ведомстве дополнили, что досудебное расследование по факту продолжается в производстве Коксуской районной полиции. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения «Обязательство о явке». Также полицейские напомнили, что за распространение ложной и недостоверной информации предусмотрена уголовная ответственность и порекомендовали руководствоваться информацией только из официальных источников.

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