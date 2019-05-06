Миссии СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ направят более 700 краткосрочных наблюдателей на выборы в РК

29 апреля, 2 и 3 мая в ЦИК поступили представления министерства иностранных дел для аккредитации 45 наблюдателей.

Миссии СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ направят более 700 краткосрочных наблюдателей на внеочередные выборы президента Казахстана. Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии рассказала Зауреш Баймолдина, передает корреспондент Zakon.kz.

- Согласно информации миссий СНГ и БДИПЧ/ОБСЕ, предполагается направление более 700 краткосрочных наблюдателей на выборы. По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям будут обновляться, - сказала Баймолдина.

По ее данным, 29 апреля, 2 и 3 мая в ЦИК поступили представления министерства иностранных дел для аккредитации 45 наблюдателей. Все они вынесены для аккредитации.

Из них:

• 7 наблюдателей аккредитуются в составе Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств (СНГ);

• 22 наблюдателя – от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ);

• 12 наблюдателей - Миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации безопасности и сотрудничества в Европе (БДИПЧ/ОБСЕ) по наблюдению за выборами;

• 4 наблюдателя - Миссии Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Она также отметила, что на сегодняшний день в МИД на аккредитацию для освещения выборов поданы заявки от 53 зарубежных корреспондентов. В целом в МИД на постоянной основе аккредитовано 94 журналиста 28 иностранных СМИ.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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