Курс доллара составил 380,66 тенге на торгах
В обменниках доллар покупают/продают по 379,7-381,5 тенге.
Фото : surfingbird.com6 мая 2019, 11:34
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 380,66 тенге за доллар (+0,16 тенге), объем торгов – 82,546 млн долларов (+66 046 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8250 тенге за рубль, объем торгов – 5 млн рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 55,9564 тенге за юань, объем торгов – 3 400 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара – 379,7-381,5 тенге, евро - 425,9-427,9 тенге, рос.рубля - 5,82-5,87 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов KASE.
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