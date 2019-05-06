Бортпроводница рассказала о пожаре в Шереметьево: Я тащила людей за воротник

Все произошло очень быстро. Пошел черный дым.

5 мая в московском аэропорту Шереметьево произошла авиакатастрофа. О том, как в самолет ударила молния, как вытаскивали людей и что происходило на борту после того, как начался пожар, рассказывает одна из бортпроводниц Татьяна Касаткина, сообщает Telegram-канале Baza.

- В нас ударила молния, была световая вспышка. Взлетный экипаж сообщил, что мы возвращаемся в аэропорт, - вспоминает Касаткина.

По ее словам, бортпроводники ждали указаний. Были проблемы со связью.

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- Мы взлетели и попали в тучу. Был слышен град за окном. И в этот момент произошел хлопок. Все произошло очень быстро. Пошел черный дым. Все поскакивали с кресел, хотя самолет был еще на скорости. Когда самолет остановился, эвакуация началась сразу же. Был виден пожар. Все орали, что мы горим. Но внутри самолета пламени не было. Это уже потом пассажиры рассказали, что от жара плавились иллюминаторы. Я уже никого не видела... Я выталкивала ногой дверь и толкала пассажиров. Чтобы они не задерживались на эвакуации. Прямо каждого за воротник, - рассказала о произошедшем девушка.

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