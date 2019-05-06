Дарига Назарбаева выразила соболезнования Валентине Матвиенко

Авиакатастрофа произошла 5 мая.

Председатель Сената Дарига Назарбаева направила телеграмму соболезнования спикеру Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко в связи с катастрофой в Шереметьево, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

- Председатель Сената Парламента Республики Казахстан Дарига Назарбаева выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево, - сказано в сообщении.

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