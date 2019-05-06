Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатом в президенты Казахстана

Постановлением установлено зарегистрировать Амиржана Косанова кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, выдать кандидату соответствующее удостоверение - ЦИК.

Амиржан Косанов стал седьмым кандидатом в президенты Казахстана, зарегистрированным в ЦИКе. Центральная избирательная комиссия приняла постановление о его регистрации на внеочередных выборах. Об этом на заседании рассказал член ЦИК Акылбек Ихданов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Все необходимые документы для регистрации Амиржана Косанова в качестве кандидата в президенты представлены в Центризбирком, и он соответствует предъявленным требованиям. Постановлением установлено зарегистрировать Амиржана Косанова кандидатом в президенты РК на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня 2019 года, выдать кандидату соответствующее удостоверение, предоставить сведения о регистрации кандидата в АО "Народный сберегательный банк" для открытия специального временного счета, - сообщил он.

В поддержку кандидата от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации) Амиржана Косанова были собраны подписи 131 189 граждан в 14-ти регионах, их них 129 582 были признаны достоверными.

Комментируя свою регистрацию, Амиржан Косанов отметил, что у него были сомнения до последнего момента.

- До последнего момента у меня были сомнения относительно получения удостоверения кандидата. Но сегодня, я вижу, что обещание действующего президента исполняется. Я прошу, требую у всех участников процесса, чтобы выборы были честные, прозрачные и транспарентные. Выборы - это реальный момент транзита власти, и президент и его программа будет важным фактором развития страны, - сказал кандидат, и призвал Казахстанцев быть активными и принимать участие в выборах.

На данный момент 7 кандидатов в президенты зарегистрированы в Центризберкоме: Касым-Жомар Токаев, Садыбек Тугел, Амангельды Таспихов, Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков, Жамбыл Рахимбеков, Амиржан Косанов.

Свои политические программы кандидаты начнут представлять общественности 11 мая.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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