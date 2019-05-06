Социальную карту каждой семьи разработают в Казахстане до июля

С начала 2019 года населению оказана социальная помощь на 3,7 млрд тенге.

На пресс-конференции в правительстве министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев рассказал, как продвигается работа по разработке социальных карт казахстанских семей, передает корреспондент Zakon.kz.

- Мы совместно с местными исполнительными органами разрабатываем социальную карту каждой семьи. До 1 июля карта будет подготовлена и будет оказана дополнительная помощь. Сейчас есть интеграция информационных систем с госорганами. Создание полностью будет завершено до конца этого месяца, - сказал он.

В целом, по его словам, с начала 2019 года оказана социальная помощь на сумму 3,7 млрд тенге.

- Самый главный вопрос остается, как обеспечить работой нуждающихся семей. Во-первых, нужно обеспечить их работой, во-вторых, содействовать в получении квартир. Мы должны помочь им открыть дело. Особенно для тех, кто сидит дома, в целом нужно открывать социальные рабочие места. Сейчас в республике есть хорошие проекты, - пояснил Сапарбаев.

В качестве примера он привел "Бақытты отбасы" в Алматы, "Бала мекен" в Кызылординской области, также есть инициативы в Мангистауской области.

- Планируется увеличение объема микрокредитования с 500 тысяч тенге до 6,5 млн тенге. Если это будет якорным проектом, микрокредитование будет увеличено до 21 млн тенге. На социальные рабочие места дополнительно будет выделены средства, - подчеркнул министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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